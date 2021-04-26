Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! "Fenerbahçe'nin kalecisi değil"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadelede durum 1-0 sarı-lacivertliler lehineyken kaleci Harun Tekin'in yaptığı büyük hata sonrasında Kasımpaşa skorda dengeyi sağladı. Tecrübeli kalecinin yaptığı bu hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o tepkiler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 26.04.2021 00:18 ABONE OL