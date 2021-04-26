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Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! "Fenerbahçe'nin kalecisi değil"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadelede durum 1-0 sarı-lacivertliler lehineyken kaleci Harun Tekin'in yaptığı büyük hata sonrasında Kasımpaşa skorda dengeyi sağladı. Tecrübeli kalecinin yaptığı bu hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o tepkiler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 26.04.2021 00:18
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Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! Fenerbahçe'nin kalecisi değil

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! Fenerbahçe'nin kalecisi değil

Sarı-lacivertliler 15 dakikada Valencia'nın golü ile 1-0 öne geçti.

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! Fenerbahçe'nin kalecisi değil

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Harun Tekin'den büyük bir hata geldi.

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! Fenerbahçe'nin kalecisi değil

Altay'ın sakatlığı sonrası formasına kavuşan Harun Tekin, Serdar Aziz'den aldığı topu takım arkadaşına kazandırmak isterken pas hatası yaptı.

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! Fenerbahçe'nin kalecisi değil

Topla buluşan Haris Hajradinovic, Harun'un hatasını affetmedi ve skora dengeyi getirdi.

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