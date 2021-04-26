26 Nisan 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! "Fenerbahçe'nin kalecisi değil"
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadelede durum 1-0 sarı-lacivertliler lehineyken kaleci Harun Tekin'in yaptığı büyük hata sonrasında Kasımpaşa skorda dengeyi sağladı. Tecrübeli kalecinin yaptığı bu hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o tepkiler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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