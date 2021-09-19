19 Eylül 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Vitor Pereira kalmasını istedi ancak...
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili de planlama yapılmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, yaz transfer döneminde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda oyuncular kadroya katılmıştı. Kanarya'da, Ocak ayı transfer dönemi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Taraftarın gönlünde taht kuran o isme teklifler geldiği ve ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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