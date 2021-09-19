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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Vitor Pereira kalmasını istedi ancak...

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili de planlama yapılmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, yaz transfer döneminde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda oyuncular kadroya katılmıştı. Kanarya'da, Ocak ayı transfer dönemi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Taraftarın gönlünde taht kuran o isme teklifler geldiği ve ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.09.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 13:08
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sürpriz transfer gelişmesi! Vitor Pereira kalmasını istedi ancak...

Sezon başında teknik patron koltuğuna Vitor Pereira'yı getiren sarı lacivertliler, Portekizli teknik hocanın istekleri doğrultusunda kadrosunu şekillendirmişti. Fenerbahçe'de, takımın yıldızlarından bir isimle ilgili flaş bir transfer teklifi geldi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sürpriz transfer gelişmesi! Vitor Pereira kalmasını istedi ancak...

Başkan Ali Koç ve yönetimin maddi açıdan kazanç elde etme adına teklifi değerlendirmeye alacağı ancak Teknik Direktör Pereira'nın kadronun bozulmasını istemediği kaydedildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sürpriz transfer gelişmesi! Vitor Pereira kalmasını istedi ancak...

Fenerbahçe Yönetimi'nin, maaş skalasını dengeleme ve TFF'nin belirlediği limitler konusunda sıkıntı yaşamama adına Ocak'ta, birçok futbolcuyla yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sürpriz transfer gelişmesi! Vitor Pereira kalmasını istedi ancak...

İşte o futbolcu ve transferin detayları...

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sürpriz transfer gelişmesi! Vitor Pereira kalmasını istedi ancak...

F.BAHÇE'DE PELKAS'A TEKLİFLER VAR!

Fenerbahçe'de, takımın yıldızı Dimitrios Pelkas için İspanya Ligi'nden 2 talip olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerde, gösterdiği performansla taraftarın takdirini toplayan Yunan oyuncunun, gelen teklifler sonrası kararı yönetime bıraktığı ve alınacak karar saygı duyacağı ifade edildi.

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