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Son dakika spor haberi: Pereira biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezona daha önce de takımı çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle yaz transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren ve yapılan takviyelerin yanında birçok isimle de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda devre arasında da birkaç ismi takımdan gönderecek. İşte o futbolcular... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 20.09.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 11:59
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Son dakika spor haberi: Pereira biletlerini kesti! Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına 2015/2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı.

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Son dakika spor haberi: Pereira biletlerini kesti! Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden

Süper Lig'de ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma başarısını göstermişti.

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Son dakika spor haberi: Pereira biletlerini kesti! Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden

Ligin 4. haftasındaki 1-1'lik Sivasspor beraberliğiyle ilk puan kaybını yaşayan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile aynı skorla berabere kalmıştı.

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Son dakika spor haberi: Pereira biletlerini kesti! Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden

Yoğun maç takvimi sonrası ligin 5. haftasında Pereira'nın kararı doğrultusunda rotasyonlu bir kadroyla Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibine 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

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Son dakika spor haberi: Pereira biletlerini kesti! Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden

Başakşehir mağlubiyeti sonrası gözünü perşembe günü oynanacak Giresunspor maçına çeviren ve Karadeniz ekibini yenerek çıkış yakalamak isteyen sarı-laciverliler, ocak ayı için çalışmalara şimdiden başladı.

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