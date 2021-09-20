Son dakika spor haberi: Pereira biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezona daha önce de takımı çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle yaz transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren ve yapılan takviyelerin yanında birçok isimle de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda devre arasında da birkaç ismi takımdan gönderecek. İşte o futbolcular... (FB spor haberi)