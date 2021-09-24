24 Eylül 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Vitor Pereira'nın gözüne giremediler (FB spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 6 haftanın ardından Fenerbahçe 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 13 puan toplayan sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın gelişiyle sistem ve kadro hemen hemen değişti. Portekizli teknik adamın oyun anlayışında yüksek tempo ve mücadele ön plana çıktı. Fenerbahçe'de özellikle kanat oyuncularının önemi bir hayli artarken bazı oyuncuların performansı ise hayal kırıklığı yarattı. İşte Pereira'nın gözüne giremeyen ve devre arasında ayrılması gündemde olan isimler... (FB spor haberleri)
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