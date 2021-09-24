24 Eylül 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Vitor Pereira'nın gözüne giremediler (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 6 haftanın ardından Fenerbahçe 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 13 puan toplayan sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın gelişiyle sistem ve kadro hemen hemen değişti. Portekizli teknik adamın oyun anlayışında yüksek tempo ve mücadele ön plana çıktı. Fenerbahçe'de özellikle kanat oyuncularının önemi bir hayli artarken bazı oyuncuların performansı ise hayal kırıklığı yarattı. İşte Pereira'nın gözüne giremeyen ve devre arasında ayrılması gündemde olan isimler... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 09:54
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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Vitor Pereira’nın göz��ne giremediler FB spor haberleri

Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Vitor Pereira’nın gözüne giremediler FB spor haberleri

Portekizli hoca bu sonucun ardından sarı-lacivertli takımla iç sahada kaybetmeme geleneği devam etti. Pereira daha öncede Fenerbahçe'nin başına geçmiş ve iç sahada mağlup olmamıştı.

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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Vitor Pereira’nın gözüne giremediler FB spor haberleri

Yeni sezona farklı bir sistemle çıkan Fenerbahçe'de göze giren futbolcular kadar gözden düşen isimlerde ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde bu doğrultuda devre arasına kadar birçok oyuncu yakından takip edilecek.

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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Vitor Pereira’nın gözüne giremediler FB spor haberleri

Pereira'nın gelişiyle takımın vazgeçilmez isimleri Szalai, Kim ve Gustavo oldu. Portekizli hoca ayrıca Osayi ve Ferdi üzerinde de oldukça fazla duruyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Vitor Pereira’nın gözüne giremediler FB spor haberleri

Sarı-lacivertlilerde ayrıca sezon başında özellikle kanat oyuncuları üzerinde durulurken bu bölgede zaman zaman Muhammed Gümüşkaya ve Nazım Sangare görev aldı.

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