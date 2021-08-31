31 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin son günlerinde transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona flaş bir başlangıç yapan sarı lacivertli takımda gözler transfere çevrildi. Başkan Ali Koç önderliğinde yoğun bir çalışma sürdüren yöneticiler, forvet bölgesi için Diego Rossi'yi transfer etti. Bu transferin ardından orta saha mevkisine yoğunlaşan yönetim, Portekizli teknik adamın da ısrarla istediği Alman oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:21
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Geçtiğimiz sezonların aksine bu transfer döneminde daha temkinli davranan Başkan Ali Koç, sayılı günler kala takviyeleri peş peşe yapacak.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...

Sarı lacivertlilerde transfer döneminin başlamasından bu yana, Serdar Dursun, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp ve Min Jae-Kim takıma dahil oldu. Bu isimlerin ardından Vitor Pereira, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye istediğini yönetime iletti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...

Yaz transfer döneminin son günleri olması sebebiyle elini çabuk tutmaya çalışan yönetim, forvet bölgesi için MLS ekiplerinden Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...

Uruguaylı golcüyü kadrosuna katan Kanarya'da, orta saha ve kanat transferleri için kollar sıvandı. Sarı lacivertliler bu transferleri Avrupa'da kullanabilmesi için 2 Eylül'de UEFA'ya listesini sunması gerekiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...

YOLCULAR BELLİ

Fenerbahçe'de gönderilmesi beklenen sıradaki isim Nabil Dirar. Faslı oyuncu sezon öncesi hazırlık maçlarında zaman zaman Vitor Pereira tarafından şans bulsa da, performansıyla hocasının gözünden düştü. Deneyimli oyuncunun kadroda düşünülmemesiyle de birlikte ayrılık kararı verildi.

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