Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin son günlerinde transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona flaş bir başlangıç yapan sarı lacivertli takımda gözler transfere çevrildi. Başkan Ali Koç önderliğinde yoğun bir çalışma sürdüren yöneticiler, forvet bölgesi için Diego Rossi'yi transfer etti. Bu transferin ardından orta saha mevkisine yoğunlaşan yönetim, Portekizli teknik adamın da ısrarla istediği Alman oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)