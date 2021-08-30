30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sağ kanat bombası! Dortmund'un Alman yıldızı...
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde sezona flaş bir giriş yaptı. Sarı lacivertliler Süper Lig'de çıktığı 3 maçtan ve Avrupa arenasında çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Kanarya'da, gözler bir yandan da transfere çevrildi. Sarı lacivertliler Alman devi Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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