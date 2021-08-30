Fenerbahçe Vitor Pereira önderliğinde başarılı bir grafik yakaladı. Sarı lacivertliler Süper Lig maçları, UEFA Avrupa Ligi maçları ve sezon öncesinde yaptığı hazırlık maçları dahil olmak üzere toplamda 11 maçta da mağlup olmadı. Bu karşılaşmaların 9'unu kazandı ve 2 kez de berabere kaldı.