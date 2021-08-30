30 Ağustos 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sağ kanat bombası! Dortmund'un Alman yıldızı...

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde sezona flaş bir giriş yaptı. Sarı lacivertliler Süper Lig'de çıktığı 3 maçtan ve Avrupa arenasında çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Kanarya'da, gözler bir yandan da transfere çevrildi. Sarı lacivertliler Alman devi Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 30.08.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 13:29
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den sağ kanat bombası! Dortmund’un Alman yıldızı...

Fenerbahçe Vitor Pereira önderliğinde başarılı bir grafik yakaladı. Sarı lacivertliler Süper Lig maçları, UEFA Avrupa Ligi maçları ve sezon öncesinde yaptığı hazırlık maçları dahil olmak üzere toplamda 11 maçta da mağlup olmadı. Bu karşılaşmaların 9'unu kazandı ve 2 kez de berabere kaldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den sağ kanat bombası! Dortmund’un Alman yıldızı...

Kanarya bu yıl 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bunun bilincinde olan Portekizli teknik adam da takıma bunu aşılamaya çalışıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den sağ kanat bombası! Dortmund’un Alman yıldızı...

Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrildi. Vitor Pereira yönetime takviye istediği bölgelerin listesini verdi. Sarı lacivertliler orta saha, sağ kanat ve forvet transferine yoğunlaştı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den sağ kanat bombası! Dortmund’un Alman yıldızı...

Bu bölgelerin haricinde Fenerbahçe, stoper ve sol kanat bölgesi için de fırsat transferi kovalayacak. Yaz transfer döneminin başından bu yana temkinli ilerleyen yönetim, geride kalan günlerde de bu tavrını sürdürecek.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den sağ kanat bombası! Dortmund’un Alman yıldızı...

AYRILACAKLAR DA GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular da gündemin önemli bir maddesi. Son transferleriyle birlikte oyuncu havuzu oldukça genişleyen sarı lacivertlilerde, sözleşmesi sona eren oyuncuların yanı sıra, Mame Thiam, Ozan Tufan, Michael Frey, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar ve Barış Alıcı ile de yollar ayrıldı.

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