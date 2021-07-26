Başarıya aç olduğunu ve yarım kalan işi tamamlamak için konsantre olduğunu söyleyen Pereira, oyuncuların yediği yemeklerden uyku saatlerine kadar düzenleme getirdi. Başarılı antrenör, yeni sezonda sarı lacivertli taraftarların istediği şampiyonluğu yaşamak için önemli bir çalışma yürütüyor.