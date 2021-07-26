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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, 7 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı lacivertliler, bu sene sadece bir kaç kritik transfer hamlesiyle yoluna devam etmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak. İlk ayrılan isim ise büyük umutlarla gelen yıldız oyuncu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 26.07.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 11:53
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi

Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çalışmalarını oldukça yoğun bir tempoda sürdürüyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi

Portekizli teknik adam takımın başındaki çalışmalarını adeta bir askeri disiplinle yürütüyor. Pereira takımın başına geldiğinde koyduğu kurallarla gündem olmuştu.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi

Başarıya aç olduğunu ve yarım kalan işi tamamlamak için konsantre olduğunu söyleyen Pereira, oyuncuların yediği yemeklerden uyku saatlerine kadar düzenleme getirdi. Başarılı antrenör, yeni sezonda sarı lacivertli taraftarların istediği şampiyonluğu yaşamak için önemli bir çalışma yürütüyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi

Öte yandan gündemde transfer de var. Kanarya, geçtiğimiz sezonların aksine bu transfer döneminde daha temkinli ilerliyor. Özellikle geçtiğimiz sezon kadrosunu sil baştan yapan Fenerbahçe, bu yaz bir kaç nokta atışı hamleyle yoluna devam etmenin peşinde.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi

Sarı lacivertliler bu sezon gelecekler kadar gidecekleri de önemsiyor. Başkan Ali Koç bizzat yürüttüğü transfer çalışmalarında, hocanın talimatları doğrultusunda bazı isimleri takımdan gönderecek.

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