26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, 7 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı lacivertliler, bu sene sadece bir kaç kritik transfer hamlesiyle yoluna devam etmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak. İlk ayrılan isim ise büyük umutlarla gelen yıldız oyuncu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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