Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bombası! Lazio'dan geri dönecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, en çok tartışılan oyuncuların başında forvetler geliyor. Sarı lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Mame Thiam'dan beklenen performansı alamadı. Golcü arayışlarını sürdüren Kanarya için, bomba bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, yeniden çubuklu formayı giyecek mi? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)