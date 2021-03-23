23 Mart 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bombası! Lazio'dan geri dönecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, en çok tartışılan oyuncuların başında forvetler geliyor. Sarı lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Mame Thiam'dan beklenen performansı alamadı. Golcü arayışlarını sürdüren Kanarya için, bomba bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, yeniden çubuklu formayı giyecek mi? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 23.03.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 18:52
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bombası! Lazio'dan geri dönecek mi?

GOL SIKINTISI

Büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Cisse gibi golcülerden istediği desteği alamayan sarı lacivertliler gol yollarında etkisiz kaldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bombası! Lazio'dan geri dönecek mi?

5 FORVETTEN 21 GOL

Büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Cisse gibi golcülerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 54 golün 20'si farklı oyunculardan gelirken 5 forvetten yalnızca 21 gollük katkı alabildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bombası! Lazio'dan geri dönecek mi?

HEDEF ESKİ YILDIZ

Gol yollarında yaşanan bu durum Fenerbahçe'yi yine forvet arayışına itti. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler eski yıldızına geri dönüyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bombası! Lazio'dan geri dönecek mi?

VEDAT BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübe 20 milyon euro kazandırmıştı. Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcüyle ilgili İtalya'da flaş bir gelişme aşandı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bombası! Lazio'dan geri dönecek mi?

'MURİQİ SATIŞ LİSTESİNDE'

İtalyan basını, Lazio'nun Vedat Muriqi'yi satış listesine koyma kararı aldığını yazdı.

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