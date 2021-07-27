Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çıktığı hazırlık maçlarından umut vadeden skorlar almayı başardı. Ancak hala oyununda eksikler olan Kanarya'da, yapılacak transferler ile bu gedikler kapatılacak. Portekizli hocanın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, sağ bek bölgesine bir isim transfer etmek istiyor. Gökhan Gönül ile de yolların ayrılmasının ardından o mevki için yıldız futbolcular gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)