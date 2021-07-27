27 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çıktığı hazırlık maçlarından umut vadeden skorlar almayı başardı. Ancak hala oyununda eksikler olan Kanarya'da, yapılacak transferler ile bu gedikler kapatılacak. Portekizli hocanın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, sağ bek bölgesine bir isim transfer etmek istiyor. Gökhan Gönül ile de yolların ayrılmasının ardından o mevki için yıldız futbolcular gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 27.07.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 12:06
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi günler oldukça hareketli geçiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde takım sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan yönetim ise Portekizli hocanın talepleri doğrultusunda transferler için kolları sıvadı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...

Geçtiğimiz sezon oldukça önemli transferler yapan Kanarya'da kadronun büyük bir kısmı belli oldu. Hatta oldukça şişkin olan kadroda Portekizli hoca 9 ismin üzerini çizmişti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...

9 İSİM KAMPTAN GÖNDERİLDİ

Sayıca fazla olan kadrodan bazı oyuncularla vedalaşmak isteyen teknik direktör Vitor Pereira, yardımcıları eşliğinde analizlerini yapıyor. Yapılan çalışmalarda oyuncularıyla yakından ilgilenen Pereira, takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...

Kanarya'da Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin, Pereira'nın talimatları doğrultusunda sezon öncesi hazırlık kampından çıkarıldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...

Yeni sezondan itibaren devreye girecek olan yabancı kontenjanını da düşünen Fenerbahçe'de ayrılıklar devam edecek. Yabancı kontenjanında yer açmak için, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Nabir Dirar ve Zanka ile ilk etapta yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin haricinde yabancı isimlere gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

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