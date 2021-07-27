27 Temmuz 2021, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çıktığı hazırlık maçlarından umut vadeden skorlar almayı başardı. Ancak hala oyununda eksikler olan Kanarya'da, yapılacak transferler ile bu gedikler kapatılacak. Portekizli hocanın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, sağ bek bölgesine bir isim transfer etmek istiyor. Gökhan Gönül ile de yolların ayrılmasının ardından o mevki için yıldız futbolcular gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
Daha Fazla Gör
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...