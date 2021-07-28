Daha önceki yaz transfer dönemlerinde bir çok transfer yapan, hatta geçen sezon sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe'de Ali Koç, kadronun önemli bir kısmının hazır olduğunu söylemiş, bu sebeple kalan bir kaç mevkiye yapılacak olan nokta atışı transferler için temkinli davranmaya karar verdiği kaydedildi.