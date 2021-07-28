28 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ilk hedef ise takıma bir golcü transfer etmek. Uzun süredir aradığı forveti bulmaya çalışan Kanarya, listedeki isimleri tek tek eledi. Gündemde adı geçen oyunculardan Edin Dzeko, Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth transferleri beklenirken, Fenerbahçe bir kez daha sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da olumlu rapor verdiği İtalyan santrfor için kesenin ağzı açıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 28.07.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 10:34
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kanarya, 7 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...

Kanarya'da yönetim ise transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz 3 sezonun aksine bu yaz transfer döneminde biraz daha kontrollü ilerlemesi göze çarptı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...

Daha önceki yaz transfer dönemlerinde bir çok transfer yapan, hatta geçen sezon sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe'de Ali Koç, kadronun önemli bir kısmının hazır olduğunu söylemiş, bu sebeple kalan bir kaç mevkiye yapılacak olan nokta atışı transferler için temkinli davranmaya karar verdiği kaydedildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...

HENÜZ 2 TRANSFER YAPILDI

Kanarya, transfer dönemi açıldığından bu yana sadece 2 oyuncuya imza attırdı. Savunma bölgesine Steven Caulker'ı alan Fener, forveti de Serdar Dursun ile güçlendirdi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...

ŞİMDİDEN 5 İSİM GÖNDERİLDİ

Sarı lacivertlilerde Oytun Özdoğan ve Papiss Cisse'nin haricinde, Gökhan Gönül, Harun Tekin ve Michael Frey olmak üzere toplam 5 futbolcu takımdan ayrıldı.

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