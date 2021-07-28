28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ilk hedef ise takıma bir golcü transfer etmek. Uzun süredir aradığı forveti bulmaya çalışan Kanarya, listedeki isimleri tek tek eledi. Gündemde adı geçen oyunculardan Edin Dzeko, Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth transferleri beklenirken, Fenerbahçe bir kez daha sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da olumlu rapor verdiği İtalyan santrfor için kesenin ağzı açıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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