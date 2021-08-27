27 Ağustos 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Paris Saint-Germain'in yıldızı çubukluyu giyecek...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, takımın eksiklerini de tamamlayarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarıya ulaşmak istiyor. Portekizli hoca, yönetime transfer istediği bölgeleri iletti. Bu talebin ardından harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusunu kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 27.08.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 11:48
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Paris Saint-Germain’in yıldızı çubukluyu giyecek...

Fenerbahçe yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma başarısı gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Paris Saint-Germain’in yıldızı çubukluyu giyecek...

Kanarya hem 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek, hem de Vitor Pereira'nın bir önceki döneminde yarım kalan Avrupa macerasını tamamlamak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren yönetim, takıma önemli isimleri kazandırmayı planlıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Paris Saint-Germain’in yıldızı çubukluyu giyecek...

GÜNDEMDE 3 MEVKİ VAR

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ise 3 mevki başı çekiyor. Sarı lacivertliler ilk olarak forvet, kanat beki ve orta saha bölgelerine takviye yapacak.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Paris Saint-Germain’in yıldızı çubukluyu giyecek...

Bu pozisyonlar için bir çok isimle görüşmelerini sürdüren Kanarya, beklenen rakamlara düşülmemesi durumunda yaz transfer döneminin son günlerine kadar pazarlıklarını devam ettirmeyi planlıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Paris Saint-Germain’in yıldızı çubukluyu giyecek...

AYRILACAKLAR DA GÜNDEMDE

Fenerbahçe yönetiminde gündemin bir diğer öne çıkan maddesi takımdan ayrılacaklar. Fenerbahçe şu ana kadar Mame Thiam, Ozan Tufan (kiralık), Gökhan Gönül, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar ve Kemal Ademi ile yollar ayrıldı. Bu futbolculara ek olarak sözleşmesi biten oyuncular da eklendi.

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