27 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Paris Saint-Germain'in yıldızı çubukluyu giyecek...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, takımın eksiklerini de tamamlayarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarıya ulaşmak istiyor. Portekizli hoca, yönetime transfer istediği bölgeleri iletti. Bu talebin ardından harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusunu kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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