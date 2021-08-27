AYRILACAKLAR DA GÜNDEMDE

Fenerbahçe yönetiminde gündemin bir diğer öne çıkan maddesi takımdan ayrılacaklar. Fenerbahçe şu ana kadar Mame Thiam, Ozan Tufan (kiralık), Gökhan Gönül, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar ve Kemal Ademi ile yollar ayrıldı. Bu futbolculara ek olarak sözleşmesi biten oyuncular da eklendi.