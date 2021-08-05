05 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ayrılık rüzgarı dinmedi! Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ten sonra sıradaki isimler de belli oldu
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'e hazırlandığı dönemde 6 hazırlık maçına çıktı. Bu maçlardan 4 galibiyet alan Kanarya, kalan 2 maçta da berabere kalarak yenilgi yüzü görmedi. Teknik direktör Vitor Pereira takımı sezona hazırlarken, öte yandan bir başka gündem de transfer. Portekizli hocanın kadro dışı bırakılması yönünde rapor verdiği Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün ardından, ayrılıkların devam edeceği öğrenildi. İşte sıradaki isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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