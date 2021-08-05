05 Ağustos 2021, Perşembe

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ayrılık rüzgarı dinmedi! Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ten sonra sıradaki isimler de belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'e hazırlandığı dönemde 6 hazırlık maçına çıktı. Bu maçlardan 4 galibiyet alan Kanarya, kalan 2 maçta da berabere kalarak yenilgi yüzü görmedi. Teknik direktör Vitor Pereira takımı sezona hazırlarken, öte yandan bir başka gündem de transfer. Portekizli hocanın kadro dışı bırakılması yönünde rapor verdiği Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün ardından, ayrılıkların devam edeceği öğrenildi. İşte sıradaki isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 05.08.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 13:58
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ayrılık rüzgarı dinmedi! Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ten sonra sıradaki isimler de belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler, şampiyonluk hasretine son vermek istediği Süper Lig'in yeni sezonu öncesi 6 hazırlık maçına çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ayrılık rüzgarı dinmedi! Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ten sonra sıradaki isimler de belli oldu

Sarı lacivertliler bu 6 karşılaşmadan Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Greuther Fürth karşısında galibiyet alırken, PEC Zwolle ve Dinamo Kiev ile de berabere kaldı. Vitor Pereira ise bu maçlarda 3-4-3 formasyonunda bir çok oyuncuya şans verdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ayrılık rüzgarı dinmedi! Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ten sonra sıradaki isimler de belli oldu

Bu maçların ve sezon öncesi kampında Portekizli hocanın raporları doğrultusunda transfer yapılacak bölgeler de yavaş yavaş şekillendi. Fenerbahçe yaz transfer dönemi sona ermeden bir forvet, hızlı bir stoper ve bir sağ kanat transfer etmeyi planlıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ayrılık rüzgarı dinmedi! Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ten sonra sıradaki isimler de belli oldu

Bu bölgeler için bir çok isim konuşulurken, Başkan Ali Koç tıpkı Pereira'nın takımın başına getirilmesi ya da Serdar Dursun'un transfer edilmesi gibi hiç konuşulmayan oyunculara da yönelebilir.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ayrılık rüzgarı dinmedi! Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ten sonra sıradaki isimler de belli oldu

Öte yandan Fenerbahçe'de bir başka önemli gündem de ayrılacak isimler. Sarı lacivertlilerde daha önce Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Kemal Ademi, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam ve sakatlıklarını atlatan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Diego Perotti'nin takımdan ayrı çalışmasına karar verilmişti.

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