Altay Bayındır: Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı. 3 puan için oynadık. İyi bir futbol vardı ama sonuca gidemedik. Fenerbahçe'ye yakışan her zaman kazanmaktır. Bunun için sahaya çıktık ama olmadı. Haftaya alacağımız galibiyetle bunu gerçekleştirmek istiyoruz.