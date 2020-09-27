27 Eylül 2020, Pazar

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Son dakika: Mbwana Samatta'dan Galatasaray derbisi yorumu! "Takımın oynadığı oyunu görünce..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı takıma karşı daha iyi oynayan taraf olduklarını söyleyen Tanzanyalı golcü "Maalesef buradan 3 puanla dönemedik. Ama pozitif açıdan bakınca, takım oyunu ve bireysel olarak iyi bir durum var. Şampiyonluk açısından bu bence değerli." dedi. İşte Samatta'nın ve diğer Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 23:14
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Son dakika: Mbwana Samatta'dan Galatasaray derbisi yorumu! Takımın oynadığı oyunu görünce...

Luiz Gustavo: Önümüzde çok uzun maçlar var. Uzun bir yol var. Bütün oyuncular maç maç gelişecektir.

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Son dakika: Mbwana Samatta'dan Galatasaray derbisi yorumu! Takımın oynadığı oyunu görünce...

Bu sezon gerçekten çok yeni oyuncu geldi. Hocamız yeni. Yeni bir oyun felsefesine adapte olmaya çalışıyoruz. İdeal 11'i bulunca her şey daha kolay olacaktır. Daha fazla birbirimize alıştıkça gelişeceğiz.

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Son dakika: Mbwana Samatta'dan Galatasaray derbisi yorumu! Takımın oynadığı oyunu görünce...

TISSERAND: KAZANABİLİRDİK, 2 PUAN KAYBETTİK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand: Başlangıç itibariyle oynadığım için mutluyum. Uzun zamandır bugünü bekliyordum. O gün, bugündü. Kazanabilirdik ama maalesef 2 puan kaybettik.

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Son dakika: Mbwana Samatta'dan Galatasaray derbisi yorumu! Takımın oynadığı oyunu görünce...

Altay Bayındır: Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı. 3 puan için oynadık. İyi bir futbol vardı ama sonuca gidemedik. Fenerbahçe'ye yakışan her zaman kazanmaktır. Bunun için sahaya çıktık ama olmadı. Haftaya alacağımız galibiyetle bunu gerçekleştirmek istiyoruz.

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Son dakika: Mbwana Samatta'dan Galatasaray derbisi yorumu! Takımın oynadığı oyunu görünce...

Yeni kurulmuş bir takımız. Oyuncularımız birbirine alışmış değil. Samatta örnek olarak doğru düzgün antrenmana çıkmadan maça çıktı. Eksiklerimize bakacağız, en iyi şekilde inşallah devam edeceğiz.

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