Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır için övgü dolu sözler! "Tek başına tarih yazdın"

Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran isimlerden biri de Altay Bayındır oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılı takım karşısında başarılı bir performans ortaya koyarken, Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada genç kaleci için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Altay Bayındır ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar...