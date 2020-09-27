27 Eylül 2020, Pazar

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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır için övgü dolu sözler! "Tek başına tarih yazdın"

Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran isimlerden biri de Altay Bayındır oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılı takım karşısında başarılı bir performans ortaya koyarken, Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada genç kaleci için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Altay Bayındır ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 23:35
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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır için övgü dolu sözler! Tek başına tarih yazdın

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, sarı lacivertliler adına maçın kahramanı Altay Bayındır ilan edildi. İşte Altay Bayındır için yapılan o yorumlar....

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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır için övgü dolu sözler! Tek başına tarih yazdın
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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır için övgü dolu sözler! Tek başına tarih yazdın
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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır için övgü dolu sözler! Tek başına tarih yazdın
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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır için övgü dolu sözler! Tek başına tarih yazdın
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