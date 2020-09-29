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Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 2 imza 2 ayrılık...

Son iki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olmak için iddialı bir giriş yaparak kadrosuna 13 takviye yaptı. Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, bu hafta dönem kapanmadan 2 oyuncuyu daha renklerine bağlayıp transferi bitirmek istiyor. Özellikle Galatasaray derbisinde hücumda görülen son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle forvet hattına kesin transfer yapılması kararı alındı. Bir takviye de kanat mevkisine yapmak isteyen Kanarya, 2 futbolcu için bu hafta somut adımlar atması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte son gelişmeler bu yöndeyken, takımda düşünülmeyen 2 isimle de yollar ayrılıyor. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 29.09.2020 07:47 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 07:50
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Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 2 imza 2 ayrılık...

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, 13 ismi kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında "Ben de varım" demişti.

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Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 2 imza 2 ayrılık...

Son olarak kadrosuna Mbwana Samatta'yı katan sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan topladı.

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Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 2 imza 2 ayrılık...

Galatasaray deplasmanında orta sahayı kalabalık tutan Kanarya, hızlı ataklarla sarı-kırmızılıların kaleyi yoklasa da, F.Bahçe adına maçtaki tek isabetli şut Marcel Tisserand'dan gelmişti.

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Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 2 imza 2 ayrılık...

Son vuruşlardaki etkisizliği göze çarpan Kanarya, Vedat Muriqi'nin ayrılmasından sonra Mbwana Samatta'yı kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirse de, hücumdaki verimsizliği gözle görülür biçimdeydi.

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Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 2 imza 2 ayrılık...

Bu kapsamda hücum hattı için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gündemine aldığı 2 oyuncuyu bu hafta somut adımlar atarak bitirmek istiyor.

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