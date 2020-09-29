Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! 2 imza 2 ayrılık...

Son iki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olmak için iddialı bir giriş yaparak kadrosuna 13 takviye yaptı. Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, bu hafta dönem kapanmadan 2 oyuncuyu daha renklerine bağlayıp transferi bitirmek istiyor. Özellikle Galatasaray derbisinde hücumda görülen son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle forvet hattına kesin transfer yapılması kararı alındı. Bir takviye de kanat mevkisine yapmak isteyen Kanarya, 2 futbolcu için bu hafta somut adımlar atması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte son gelişmeler bu yöndeyken, takımda düşünülmeyen 2 isimle de yollar ayrılıyor. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 07:47 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 07:50 ABONE OL