Fenerbahçe'de ikinci ayrılık! Mauricio Isla'dan sonra...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, kadrosuna İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u dahiletmişti. Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauricio Isla'yla da yolların ayrıldığını duyurmuştu. Sarı Kanarya'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar...