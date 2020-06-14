14 Haziran 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de ikinci ayrılık! Mauricio Isla'dan sonra...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, kadrosuna İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u dahiletmişti. Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauricio Isla'yla da yolların ayrıldığını duyurmuştu. Sarı Kanarya'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 17:05
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Fenerbahçe'de ikinci ayrılık! Mauricio Isla'dan sonra...

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo'dan geldi.

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Fenerbahçe'de ikinci ayrılık! Mauricio Isla'dan sonra...

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmeden önce forma şansı bulmakta zorlanan isimler, Kayserispor maçıyla birlikte yeniden şans buldu.

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Fenerbahçe'de ikinci ayrılık! Mauricio Isla'dan sonra...

Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Miha Zajc da sonradan oyuna dahil olmuştu.

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Fenerbahçe'de ikinci ayrılık! Mauricio Isla'dan sonra...

AYRILIK RÜZGARI DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertlierde bu karşılaşmada performansı yetersiz bulunan bir isimle yollar ayrılacak.

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Fenerbahçe'de ikinci ayrılık! Mauricio Isla'dan sonra...

Kanarya'da daha önce Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

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