05 Ekim 2021, Salı

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SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'nın yıldızına Premier Lig ekibinden çılgın teklif!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lige de iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertli takım geride kalan 8 haftada ligin zirvesinde yer almayı başardı. Takımın eski oyuncuları ve sezon başında takıma katılan bir çok isimden fayda alan teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcuların değeri adeta katlandı. Kanarya'nın parlayan yıldızlarının peşine düşen Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, transfer için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 05.10.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 09:50
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SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’nın yıldızına Premier Lig ekibinden çılgın teklif!

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı başlarken, sezona şampiyonluğun favori takımlarından birisi olarak başlayan Fenerbahçe'de iyi bir giriş yaptı. Yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile ilk 8 haftada 19 puan toplayan Kanarya, milli araya da lider girmeyi başardı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’nın yıldızına Premier Lig ekibinden çılgın teklif!

Sarı lacivertli takımın son yıllardaki kötü gidişinin ardından bu başarının en büyük mimarlarından birisi de Portekizli teknik adam. 53 yaşındaki antrenör, takımda mevcut olan bir çok ismi parlatırken özellikle sezon başında yönetime transferi için tavsiye verdiği oyunculardan da büyük ölçüde verim aldı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’nın yıldızına Premier Lig ekibinden çılgın teklif!

Pereira önderliğindeki takımın bu başarısı, oyuncuların değerinin de katlanmasına sebep oldu. Özellikle bazı yıldızlar ön plana çıkarken, bu yükselen performanslar Avrupa'nın dev kulüplerini de harekete geçirdi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’nın yıldızına Premier Lig ekibinden çılgın teklif!

Sezon başında da yönetim bir çok görüşme yapmış, ancak beklenen rakamlara çıkılmaması sebebiyle teklifleri geri çevirmişti. Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere, bir çok önemli ligden önemli takımlar transfer için Kanarya'nın kapısını çalmaya devam ediyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’nın yıldızına Premier Lig ekibinden çılgın teklif!

ALTAY'A ÇILGIN TEKLİF!

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, 2019 yazında sadece 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil olmuştu. O tarihten bugüne kadar sürekli kendini geliştirmeye devam eden ve performansını her maçta daha da arttıran Altay Bayındır, bir çok scoutun genç yetenekler listesine girmeyi başardı.

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