ALTAY'A ÇILGIN TEKLİF!

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, 2019 yazında sadece 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil olmuştu. O tarihten bugüne kadar sürekli kendini geliştirmeye devam eden ve performansını her maçta daha da arttıran Altay Bayındır, bir çok scoutun genç yetenekler listesine girmeyi başardı.