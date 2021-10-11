FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira o isimden vazgeçti! Devre arasında gidiyor...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler devre arasında nasıl bir şekillenme olacağına çevrildi. Vitor Pereira ile farklı bir sisteme geçerek 3-4-2-1 düzeni ile sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde fark yaratan oyuncular kadar gözden düşen isimlerde oldu. Buna göre bazı bölgelere nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe'de kadro şişkinliğine engel olmak için bazı futbolcularla yolların ayrılması beklenyor. İşte Vitor Pereira'nın devre arasında takımdan göndermeyi planladığı ilk ism olduğu iddia edilen o yıldız... (FB spor haberleri)

