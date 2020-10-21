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Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! "Golden sonra ona koştum"

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, çıktığı ilk maçta Göztepe'ye attığı golle kendisini beğendirmeyi başarmıştı. Başarılı futbolcu saha içerisinde Ozan Tufan ile yaşadığı diyaloğu anlattı. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 17:11
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Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! Golden sonra ona koştum

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Dimitris Pelkas, basına önemli açıklamalarda bulunurken Ozan Tufan ile olan diyaloğuna dair konuştu. İşte o sözler...

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Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! Golden sonra ona koştum

"Golle birlikte takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Önemli olan takımın kazanmasıydı.

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Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! Golden sonra ona koştum

Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik. Gol attım. Golle birlikte takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Deplasmanda elde edilen bir galibiyetti ve çok önemliydi. Şu anda da Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Pantelis hocayla (kondisyoner) da konuştuk. Türkiye'de bu maçlar çok önemli. Bugünden pazar günkü maça kadar en iyi şekilde hazırlanmalıyız.

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Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! Golden sonra ona koştum

Çok kısa sürede takıma katıldım. Milli aranın ardından perşembe gününden pazar gününe kadar takımla birlikteydim. Tabii ki bu başlangıçta biraz sıkıntı yaratıyor. Oyuncuları tanımıyorsunuz, takımın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Takımın içinde çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bana çok yardımcı oldular. Daha çok hocamızın benden ne istediğine odaklandım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Takımda güzel bir kimya olduğunu gördüm. Daha da iyiye gideceğimizi inanıyorum. En azından 1-2 ay içinde her şeye alıştıktan sonra benim için ve takım için çok daha iyisinin olacağını görüyorum.

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Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! Golden sonra ona koştum

GOLDEN SONRA OZAN'A KOŞTUM
Gerçekten güzel bir grubumuz var. İyi insanlardan oluşan bir grup. Bunu en başından itibaren hissediyorsunuz. Takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olacaklardır. Saha içinde birlikte olmak önemli ama en önemlisi saha dışında bir aile olabilmek. Bana göre en doğru olan bu. Takımdaki arkadaşlık gördüğüm kadarıyla çok güzel. Çok iyi şekilde ilerliyor. Zamanla daha da sıkılaşacağına inanıyorum. Tabii ki ne zaman gol atsanız, moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Tabii ki ben golden sonra Ozan'a koştum ve teşekkür ettim. Çok güzel bir asist yaptı. Yeni gelen oyuncular için ilk maçlar önemlidir. Golle başladığınızda kendinize özgüven katarsınız.

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