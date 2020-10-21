Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! "Golden sonra ona koştum"

GOLDEN SONRA OZAN'A KOŞTUM

Gerçekten güzel bir grubumuz var. İyi insanlardan oluşan bir grup. Bunu en başından itibaren hissediyorsunuz. Takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olacaklardır. Saha içinde birlikte olmak önemli ama en önemlisi saha dışında bir aile olabilmek. Bana göre en doğru olan bu. Takımdaki arkadaşlık gördüğüm kadarıyla çok güzel. Çok iyi şekilde ilerliyor. Zamanla daha da sıkılaşacağına inanıyorum. Tabii ki ne zaman gol atsanız, moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Tabii ki ben golden sonra Ozan'a koştum ve teşekkür ettim. Çok güzel bir asist yaptı. Yeni gelen oyuncular için ilk maçlar önemlidir. Golle başladığınızda kendinize özgüven katarsınız.