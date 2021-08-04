Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında taraftarlardan sosyal medyada Vitor Pereira'ya büyük tepki! Filip Novak...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6. ve son hazırlık maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira ilk 11 tercihiyle tepki toplarken, Portekizli teknik adama özellikle Filip Novak konusunda büyük tepki geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 21:09 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 21:10 ABONE OL