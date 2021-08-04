04 Ağustos 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında taraftarlardan sosyal medyada Vitor Pereira'ya büyük tepki! Filip Novak...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6. ve son hazırlık maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira ilk 11 tercihiyle tepki toplarken, Portekizli teknik adama özellikle Filip Novak konusunda büyük tepki geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.08.2021 21:09 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 21:10
ABONE OL
  • 1
  • 21
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında taraftarlardan sosyal medyada Vitor Pereira'ya büyük tepki! Filip Novak...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe çıktığı altıncı hazırlık mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalırken, Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan karşılaşma ile ilgili çokça paylaşımda bulundu.

Taraftarlar teknik direktör Vitor Pereira'ya özellikle Novak konusunda yoğun şekilde eleştirdi.

İşte o paylaşımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında taraftarlardan sosyal medyada Vitor Pereira'ya büyük tepki! Filip Novak...
  • 3
  • 21
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında taraftarlardan sosyal medyada Vitor Pereira'ya büyük tepki! Filip Novak...
  • 4
  • 21
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında taraftarlardan sosyal medyada Vitor Pereira'ya büyük tepki! Filip Novak...
  • 5
  • 21
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında taraftarlardan sosyal medyada Vitor Pereira'ya büyük tepki! Filip Novak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör