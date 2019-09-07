07 Eylül 2019, Cumartesi

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Soldado'dan Türkiye Ligi'ni küçümseyen sözler!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra İspanyol ekibi Granada'yla ile sözleşme imzalayan Soldado flaş açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, Türkiye'yi küçükmseyen ifadeler kullandı. Antrenman şartlarının İspanya'da Türkiye'ye oranla daha ağır olduğunu dile getiren futbolunun açıklamaları şu şekilde...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 09:46
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Soldado'dan Türkiye Ligi'ni küçümseyen sözler!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en skorer ismi olan Soldado, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.

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Soldado'dan Türkiye Ligi'ni küçümseyen sözler!

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra Granada'bın yolunu tutan texrübeli futbolcu, Türkiye ile ilgili flaş açıklamalar yapttı.

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Soldado'dan Türkiye Ligi'ni küçümseyen sözler!

İşte Soldado'nun açıklamaları:

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Soldado'dan Türkiye Ligi'ni küçümseyen sözler!

"Dünyanın en iyi ligine döndüğüm için çok mutluyum.

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Soldado'dan Türkiye Ligi'ni küçümseyen sözler!

Özellikle düşük seviyeli bir ligden sonra buraya gelmek beni oldukça heyecanlandırdı.Pilim dolu ve oynamak için sabırsızım. Yalan söyleyemeyeceğim.

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