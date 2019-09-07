Soldado'dan Türkiye Ligi'ni küçümseyen sözler!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra İspanyol ekibi Granada'yla ile sözleşme imzalayan Soldado flaş açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, Türkiye'yi küçükmseyen ifadeler kullandı. Antrenman şartlarının İspanya'da Türkiye'ye oranla daha ağır olduğunu dile getiren futbolunun açıklamaları şu şekilde...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





