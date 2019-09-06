06 Eylül 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan flaş Gustavo kararı! Alanyaspor maçında...
Fenerbahçe'de yeni transfer Luiz Gustavo ayağının tozu ile takımla birlikte çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal zorlu Alanyaspor mücadelesi öncesi yıldız futbolcu için kararını verdi. İşte detaylar... Fenerbahçe haberi...
Giriş Tarihi: 06.09.2019 21:30
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