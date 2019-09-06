06 Eylül 2019, Cuma

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Ersun Yanal'dan flaş Gustavo kararı! Alanyaspor maçında...

Fenerbahçe'de yeni transfer Luiz Gustavo ayağının tozu ile takımla birlikte çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal zorlu Alanyaspor mücadelesi öncesi yıldız futbolcu için kararını verdi. İşte detaylar... Fenerbahçe haberi...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 21:30
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Ersun Yanal'dan flaş Gustavo kararı! Alanyaspor maçında...


Fenerbahçe, Luiz Gustavo'ya kavuştu.

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Ersun Yanal'dan flaş Gustavo kararı! Alanyaspor maçında...

Sarı-lacivertli kurmaylar Brezilyalı futbolcunun transferi için yoğun mesai harcamıştı.

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Ersun Yanal'dan flaş Gustavo kararı! Alanyaspor maçında...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın mutlaka kadrosunda görmek istediği futbolcunun transferi için Fenerbahçe, Marsilya ile sıkı pazarlıklara girmişti.

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Ersun Yanal'dan flaş Gustavo kararı! Alanyaspor maçında...

Marsilya teknik direktörü Vilas Boas, Luiz Gustavo'yu takımda tutmak için her yolu denedi.

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Ersun Yanal'dan flaş Gustavo kararı! Alanyaspor maçında...

Ancak yıldız futbolcunun Fenerbahçe inadı oyuncuya sarı-lacivertli formayı giydirdi Gustavo, Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attı.

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