Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi başladı! İşte hedefteki üç isim

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona bambaşka bir kadroyla giren Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları erken başladı. İspanya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Romanya'yı ağırladığı ve 2-1 kazandığı maçı yerinden takip eden sarı-lacivertli kulübün scout ekibi, üç isim için rapor hazırladı. Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde bu üç isim için girişimlerine başlayacak. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





