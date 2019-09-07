07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi başladı! İşte hedefteki üç isim

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona bambaşka bir kadroyla giren Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları erken başladı. İspanya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Romanya'yı ağırladığı ve 2-1 kazandığı maçı yerinden takip eden sarı-lacivertli kulübün scout ekibi, üç isim için rapor hazırladı. Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde bu üç isim için girişimlerine başlayacak. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 11:13
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Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi başladı! İşte hedefteki üç isim

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.

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Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi başladı! İşte hedefteki üç isim

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, tam 12 futbolcuyu kadrosuna katarken; kiralık isimler dahil 16 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi başladı! İşte hedefteki üç isim

Yeni oyuncularıyla Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan Kanarya, ilk üç maçında 7 puan toplayarak şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağının sinyallerini verdi.

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Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi başladı! İşte hedefteki üç isim

Öte yandan yaz transfer döneminin kısa süre önce sona ermesine rağmen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi başladı! İşte hedefteki üç isim

Ara transfer döneminde de işi sıkı tutmayı planlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak yaz transfer döneminde transfer etmeye çalıştığı Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmaya çalışacak.

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