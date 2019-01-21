23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! İşte açıklanacak üç isim

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısı için sadece Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin hafta içinde yeni transferlerini duyurması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 01:25
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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! İşte açıklanacak üç isim

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan ve ikinci yarıda çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe, üç yıldızı birden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! İşte açıklanacak üç isim

Evkur Yeni Malatyaspor'un 25 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin diğer transferleri de belli olmaya başladı.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! İşte açıklanacak üç isim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Camiaya Sesleniş programında yaptığı açıklamada "Transfer için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4'ünün transferi için görüşmeler devam ediyor" demişti.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! İşte açıklanacak üç isim

Belirlenen bölgelere takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde 3 ismi açıklayacağı belirtiliyor.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! İşte açıklanacak üç isim

A Spor Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın'ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe aşağıdaki listede yer alan oyunculardan en az 3 tanesini açıklayacak.

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