Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! İşte açıklanacak üç isim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Camiaya Sesleniş programında yaptığı açıklamada "Transfer için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4'ünün transferi için görüşmeler devam ediyor" demişti.