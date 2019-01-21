23 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! İşte açıklanacak üç isim
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısı için sadece Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin hafta içinde yeni transferlerini duyurması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 01:25
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