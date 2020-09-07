07 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Şoke eden gerçeği İtalyanlar duyurdu! Vedat Muriqi...

Lazio'nun Fenerbahçe'den transfer etmek istediği ve görüşmeleri sıklaştırdığı Vedat Muriqi için İtalya'nın spor gazetesi La Gazzetta dello Sports, önemli bir yazı kaleme aldı. Kosovalı yıldızın hayat hikayesinden önemli anları yazan gazete, Muriqi'nin bonservis bedelini de açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 10:25
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Şoke eden gerçeği İtalyanlar duyurdu! Vedat Muriqi...

Ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'tan Francesco Pietrealla, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olmaya hazırlanan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yle ilgili bir analiz yazısı yazdı.

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Şoke eden gerçeği İtalyanlar duyurdu! Vedat Muriqi...

İŞTE O YAZI...

6 yaşında annesiyle birlikte öz vatanından ayrılmak zorunda kaldı: "Bir mahzende 50 kişiydik ve sadece 2 litre sütümüz vardı." Ardından gol atmaya başladı ve hiç durmadı.

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Şoke eden gerçeği İtalyanlar duyurdu! Vedat Muriqi...

"HİÇBİR ŞEYİ YOKTU"

Futboldan daha öte bir durum var, belki de her şeyden! Çünkü, Vedat Muriqi'nin hikayesinde acılar, korkular, ölümler ve savaş var. Kosova'nın Prizren şehinde doğdu. 6 yaşında uzun bir serüvenin, ev ev devam eden arabasız, araçsız bir yolculukla Arnavutluk'a iltica etti.

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Şoke eden gerçeği İtalyanlar duyurdu! Vedat Muriqi...

"50 kişiydik, bir hücrede uyuyorduk. O mahzendeki herkes için sadece 2 litre süt vardı." Annesi ağlıyordu. Sadece savaştan değil: "Kahvaltıda, öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde tek bir seçeneğimiz vardı: ekmek ve soğan!" Muriqi'nin hiçbir şeyi yoktu. Her şeyi gördü! Lazio'ya transferi ise görünenden daha fazlası...

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Şoke eden gerçeği İtalyanlar duyurdu! Vedat Muriqi...

26 yaşındaki Vedat Muriqi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. 5 yıl önce Giresunspor'daydı. Türkiye'nin ikinci liginde 17 gol attı. Devre arasında ikinci ligden Rizespor'a gitti. Mücadeleyi kazandı, 8 gol attı ve takımı üst lige yükseldi.

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