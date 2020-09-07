Fenerbahçe'nin planı ortaya çıktı! Vedat Muriqi sonrası 2 transfer 4 ayrılık

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, golcü oyuncusu Vedat Muriqi için ise Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüyü satması halinde ise yapacağı plan ortaya çıktı. Golcü oyuncu Kanarya'dan ayrılması halinde F.Bahçe, 2 isimle yollarını ayırıp 4 transfer yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri