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Fenerbahçe'nin planı ortaya çıktı! Vedat Muriqi sonrası 2 transfer 4 ayrılık

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, golcü oyuncusu Vedat Muriqi için ise Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüyü satması halinde ise yapacağı plan ortaya çıktı. Golcü oyuncu Kanarya'dan ayrılması halinde F.Bahçe, 2 isimle yollarını ayırıp 4 transfer yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 07.09.2020 09:17
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Fenerbahçe'nin planı ortaya çıktı! Vedat Muriqi sonrası 2 transfer 4 ayrılık

Vedat Muriqi transferinde, Lazio'ya 20 milyon Euro'da ısrar eden Fenerbahçe hedefine ulaştı.

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Fenerbahçe'nin planı ortaya çıktı! Vedat Muriqi sonrası 2 transfer 4 ayrılık

Kosovalı golcüsünü 17.5 milyon Euro bonservis, artı 1 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında Lazio'ya gönderen sarı-lacivertliler, Vedat sonrası planlarını da belirledi.

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Fenerbahçe'nin planı ortaya çıktı! Vedat Muriqi sonrası 2 transfer 4 ayrılık

Fenerbahçe Muriqi sonrası sağ bek, stoper, kanat ve santrfor transferi yapacak; Nabil Dirar ve Zanka'yı gönderecek.

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Fenerbahçe'nin planı ortaya çıktı! Vedat Muriqi sonrası 2 transfer 4 ayrılık

İşte sarı-lacivertli kadrosuna katacağı o isimler...

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Fenerbahçe'nin planı ortaya çıktı! Vedat Muriqi sonrası 2 transfer 4 ayrılık

Sağ bek: Bu bölge için Nabil Dirar'ın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Dirar'ın ayrılığı sonrası Bayern Münih II'den Mert Yılmaz kadroya katılacak.

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