17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Slimani'ye sert eleştiri! Hayali santrfor

Sabah Gazetesi Yazarı ve A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç bugünkü yazısında Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 10:47
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Slimani'ye sert eleştiri! Hayali santrfor

Her şeyi ile maça çok hazır ve inanarak oynayan Fenerbahçe izledik. Konyaspor'un 10 kişi kalması istediklerini daha rahat yapmasını sağladı ama galibiyet için gereken gol için, temelinde santrfor kalitesinde kısa kaldılar.

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Slimani'ye sert eleştiri! Hayali santrfor

Nereden bakalım oyuna ? Jahovic'in kırmızısı tartışılabilir. Bence karar doğru. Çünkü sabit sağ ayağına rağmen, Sadık'a saplanan sol ayağını kaçırmaya çalışmadı. Darbe yeterli mi? O da takdir hakkı.

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Slimani'ye sert eleştiri! Hayali santrfor

Hatta Fırat Aydınus'un VAR'a gittiği Zuta-Jailson teması, penaltı kararı için daha net ver-i ye sahipti.
Şunu da belirtelim. Ali Koç'un hakemler hakkındaki açıklaması olmasa, bu iki pozisyon için de VAR olur muydu tartışılır.

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Slimani'ye sert eleştiri! Hayali santrfor

Elbette Skrtel'in Zuta'yı biçmesini hem hakemin hem VAR'ın atlaması da yukarda anlatığımz gelişmelerin sonucu. Konya 10 kişi kalmasa farklı olur muydu? 33'te çıkan karta kadar Fenerbahçe kalesine şutları, ortaları olmadığına bakarsak, Aykut Kocaman'ın önceliği mücadeleydi.

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Slimani'ye sert eleştiri! Hayali santrfor

Öne geçmeyi de başardı hatta. Maçı ikinci 45'i için konuşmalıyız. Her şeyi deneyen, topu sürekli kanatlarda dolaştıran, etkili ortalarla pozisyon arayan Fenerbahçe takımı vardı. Hani derler ya, "İstedi ama olmadı." Durum aynen budur.

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