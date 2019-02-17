17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Konyaspor maçını tribünden takip etmişti. Alex maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 11:17
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Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etti.

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Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Alex, maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

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Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Kadıköy'de herkesin kendisine Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı sorduğunu belirten Alex şöyle konuştu;

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Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!

"Bana birçok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu... Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok...

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Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!

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