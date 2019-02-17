17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 2020 bombası! Dünya yıldızının transferi tamam...

Fenerbahçe ara transfer döneminde ilgilendiği ve kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği dünya yıldızı oyuncunun transferinde mutlu ulaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.02.2019 10:04
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Fenerbahçe'den 2020 bombası! Dünya yıldızının transferi tamam...

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe dışında Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız futbolcuyla, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den 2020 bombası! Dünya yıldızının transferi tamam...

Bilindiği üzere Fenerbahçe, devre arası Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Miha Zajc gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'den 2020 bombası! Dünya yıldızının transferi tamam...

Moses'i de kiralık olarak kadrosuna katan sarı lacivertliler birkaç genç yıldız adayıyla da sözleşme imzalamıştı.

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Fenerbahçe'den 2020 bombası! Dünya yıldızının transferi tamam...

Yeni sezon çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı lacivertli ekip, Ajansspor'un haberine göre; Milan'la sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Cristian Zapata ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'den 2020 bombası! Dünya yıldızının transferi tamam...

Cristian Zapata'nın menajerinin hafta içerisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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