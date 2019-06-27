Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası

Sarı-lacivertli formayı giydiği ilk maçtan son karşılaşmaya kadar yeterliliği sürekli tartışılan ve tribünler tarafından beğenilmeyen Mehmet Topal'dan bu süreçte Aykut Kocaman, Vitor Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Dick Advocaat, Phillip Cocu ve Erwin Koeman gibi teknik adamlar vazgeçmezken sürekli ilk 11'de oynattı.