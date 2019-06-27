27 Haziran 2019, Perşembe

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Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız gün şok bir ayrılık yaşandı. 7 yıl çubuklu formayı terleten Mehmet Topal, Fenerbahçe'ye veda etti. Mehmet Topal'ın Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının perde arkasında çarpıcı detayların bulunduğu belirlendi. İşte ayrılığın öyküsü...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 11:28
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Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası

Fenerbahçe'de 7 yıllık Mehmet Topal defteri kapandı...

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Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası

Kulüp tarihinin en sancılı süreci olarak kabul edilen 3 Temmuz'dan bir sene sonra Valencia'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen milli futbolcu 7 sezonun ardından takımdan ayrıldı.

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Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası

Sarı-lacivertli formayı giydiği ilk maçtan son karşılaşmaya kadar yeterliliği sürekli tartışılan ve tribünler tarafından beğenilmeyen Mehmet Topal'dan bu süreçte Aykut Kocaman, Vitor Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Dick Advocaat, Phillip Cocu ve Erwin Koeman gibi teknik adamlar vazgeçmezken sürekli ilk 11'de oynattı.

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Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası

Ancak futbolcunun yüksek maaşı, ilerleyen yaşı ve zaten gergin olan tribün ilişkisinin son maçta daha da artması ardından ipler koptu.

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Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası

KARARINI VERDİ BIRAKTI

Yaşanan sıkıntılı sürecin sonunda ayrılık talebi ilk olarak Mehmet Topal'dan geldi.

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