27 Haziran 2019, Perşembe
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Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız gün şok bir ayrılık yaşandı. 7 yıl çubuklu formayı terleten Mehmet Topal, Fenerbahçe'ye veda etti. Mehmet Topal'ın Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının perde arkasında çarpıcı detayların bulunduğu belirlendi. İşte ayrılığın öyküsü...
Giriş Tarihi: 27.06.2019 11:28
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