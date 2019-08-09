09 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Skrtel'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli hedeflerden birisi de stoper bölgesi. Son olarak Huddersfield forması giyen Mathias Zanka'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde defans hattı için düşünülen isimlerden birisi de sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'di... Yönetimin kendisine yaptığı teklifi reddederek takımdan ayrılan tecrübeli futbolcunun son hareketi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 17:52
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Skrtel'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Skrtel'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Rus stoper Roman Neustadter ile yollarını ayırdıktan sonra sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'i takımda tutmak için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, ilk olarak Mathias Zanka ile anlaşmaya vardı.

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Skrtel'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzalayacağı Danimarkalı stoperi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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Skrtel'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Defans hattı için eski futbolcusu Simon Kjaer'i de düşünen Kanarya, yıldız futbolcunun kiralık olarak transferi için Sevilla ile anlaşmasına rağmen Kjaer'in yıllık 4 milyon Euro net ücrette diretmesi nedeniyle transferi noktalayamadı.

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Skrtel'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Danimarkalı futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

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