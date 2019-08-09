Skrtel'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli hedeflerden birisi de stoper bölgesi. Son olarak Huddersfield forması giyen Mathias Zanka'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde defans hattı için düşünülen isimlerden birisi de sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'di... Yönetimin kendisine yaptığı teklifi reddederek takımdan ayrılan tecrübeli futbolcunun son hareketi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 17:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





