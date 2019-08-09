09 Ağustos 2019, Cuma
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Skrtel'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli hedeflerden birisi de stoper bölgesi. Son olarak Huddersfield forması giyen Mathias Zanka'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde defans hattı için düşünülen isimlerden birisi de sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'di... Yönetimin kendisine yaptığı teklifi reddederek takımdan ayrılan tecrübeli futbolcunun son hareketi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.08.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 17:52
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