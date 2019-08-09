09 Ağustos 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de kritik Gustavo zirvesi! İşte konuşulanlar

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için girişimler hızlandı. Başkan Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli, Almanya'da Marsilyalı Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ile bir araya geldi. İşte teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Gustavo ile yapılan görüşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 15:16
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Fenerbahçe'de kritik Gustavo zirvesi! İşte konuşulanlar

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor...

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Fenerbahçe'de kritik Gustavo zirvesi! İşte konuşulanlar

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, Luiz Gustavo transferi için futbolcuyla Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de kritik Gustavo zirvesi! İşte konuşulanlar

İşte bu kritik toplantıda yaşananlar ve transferin detayları;

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Fenerbahçe'de kritik Gustavo zirvesi! İşte konuşulanlar

Transfer çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdüren Fenerbahçe'de önemli detaylar ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de kritik Gustavo zirvesi! İşte konuşulanlar

30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya Münih'te AUDI Cup'a katılan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, çok önemli hamlelerde bulundu.

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