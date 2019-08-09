Fenerbahçe'de kritik Gustavo zirvesi! İşte konuşulanlar

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için girişimler hızlandı. Başkan Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli, Almanya'da Marsilyalı Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ile bir araya geldi. İşte teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Gustavo ile yapılan görüşmenin detayları...