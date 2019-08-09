Fenerbahçe transferi bitirdi! Herkes Kolarov derken...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok ismi listesine aldı. Roma'nın yıldız futbolcusu Kolarov'un transferi için uzun süredir yoğun mesai harcayan Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp futbolcunun hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği iyi performans sebebiyle İtalyan ekibini bir türlü ikna edememişti. Sol bek transferini bir an önce neticelendirmek isteyen sarı-lacivertliler aradığı ismi yine İtalya'da buldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 19:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





