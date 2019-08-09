09 Ağustos 2019, Cuma

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Fenerbahçe transferi bitirdi! Herkes Kolarov derken...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok ismi listesine aldı. Roma'nın yıldız futbolcusu Kolarov'un transferi için uzun süredir yoğun mesai harcayan Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp futbolcunun hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği iyi performans sebebiyle İtalyan ekibini bir türlü ikna edememişti. Sol bek transferini bir an önce neticelendirmek isteyen sarı-lacivertliler aradığı ismi yine İtalya'da buldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 19:12
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Fenerbahçe transferi bitirdi! Herkes Kolarov derken...

Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı.

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Fenerbahçe transferi bitirdi! Herkes Kolarov derken...

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle görüşmeleri hızlandırdı.

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Fenerbahçe transferi bitirdi! Herkes Kolarov derken...

Milli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanması ile önceliği bu mevkiye veren Fenerbahçeli kurmaylar elini çabuk tutmak istiyor.

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Fenerbahçe transferi bitirdi! Herkes Kolarov derken...

Sarı-lacivertli ekip sol bek transferi için Ersun Yanal'ın da ısrarla kadrosunda görmek istediği Kolarov'u transfer listesinin en tepesine almıştı.

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Fenerbahçe transferi bitirdi! Herkes Kolarov derken...

Uzun süredir bu transfer için yoğun mesai harcayan Fenerbahçeli kurmaylar şu ana kadarki girişimlerinden herhangi bir sonuç alamadı.

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