03 Ağustos 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Skrtel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte yeni takımı
Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler,sözleşmesi sona eren ve yeni mukavele için görüşmelerini sürdürdüğü Martin Skrtel ile anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe defterini kapatmaya hazırlanan Slovak futbolcunun yeni takımının belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin stoper transferiyle ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.08.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 22:17
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"