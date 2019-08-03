03 Ağustos 2019, Cumartesi

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Skrtel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte yeni takımı

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler,sözleşmesi sona eren ve yeni mukavele için görüşmelerini sürdürdüğü Martin Skrtel ile anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe defterini kapatmaya hazırlanan Slovak futbolcunun yeni takımının belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin stoper transferiyle ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 22:17
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Skrtel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte yeni takımı

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

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Skrtel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte yeni takımı

Son olarak Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi.

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Skrtel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte yeni takımı

Kanarya'nın defans hattı için öncelikli olarak düşündüğü isim Aleksandar Kolarov...

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Skrtel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte yeni takımı

Teknik direktör Ersun Yanal, asıl mevkisi sol bek olan Sırp yıldızı stoperde kullanmayı düşünüyor.

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Skrtel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte yeni takımı

Oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan yönetimin Roma kulübüyle olan ufak pürüzleri gidermesinin ardından transferi resmen açıklaması bekleniyor.

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