04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

Sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Marsilya forması giyen Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo konusunda taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 04.08.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 07:58
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

Mehmet Topal ile yolların ayrılmasından sonra ön libero konusunda uzun süredir arayışta olan Fenerbahçe, birçok futbolcuyla temasa geçmişti.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

Yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç alan sarı-lacivertliler, temasa geçilen ilk isimlerden olan Luiz Gustavo transferinde bir kez daha düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'un, "Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını çok istiyorum" sözlerine rağmen bu transferde ısrarcı olan Fenerbahçe, tüm şartları zorlamaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

GUSTAVO GELMEYE HAZIR
Sportif direktör Damien Comolli'nin, Gustavo'yu ikna ettiği iddia edilirken, Fransız ekibinin istediği yüksek bonservis bedeli için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

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