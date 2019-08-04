04 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!
Sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Marsilya forması giyen Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo konusunda taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Giriş Tarihi: 04.08.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 07:58
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