03 Ağustos 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Deniz Türüç'ün ardından 4 isim daha

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'a katılan Fenerbahçe'de turnuvanın ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Adı Galatasaray ile de anılan Deniz Türüç'ü renkkerine bağlayan sarı-lacivertlilerin 4 isme daha imza attırması bekleniyor. İşte o isimler Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 19:01
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Deniz Türüç'ün ardından 4 isim daha
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde şaha kalktı.
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Deniz Türüç'ün ardından 4 isim daha
Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağı tahmin edilen Sarı-lacivertliler son olarak Kayserispor'un yıldızı futbolcusu Deniz Türüç için Kayserispor ile anlaşma sağladığını duyurdu.
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Deniz Türüç'ün ardından 4 isim daha
Yıldız futbolcu için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Deniz Türüç'ün ardından 4 isim daha
Deniz ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Deniz Türüç'ün ardından 4 isim daha
Taraftarların beklentisi ise yakın zamanda defans hattına transfer yapılması.
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