03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Deniz Türüç'ün ardından 4 isim daha
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'a katılan Fenerbahçe'de turnuvanın ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Adı Galatasaray ile de anılan Deniz Türüç'ü renkkerine bağlayan sarı-lacivertlilerin 4 isme daha imza attırması bekleniyor. İşte o isimler Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 03.08.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 19:01
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