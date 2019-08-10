10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler

21. Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yi Caner Osmanpaşa ve Mert Hakan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin tek golü Kruse'den geldi.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 22:08
  • 1
  • 14
Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler
  • 2
  • 14
Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler
  • 3
  • 14
Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler
  • 4
  • 14
Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler
  • 5
  • 14
Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör