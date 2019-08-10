Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler

21. Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yi Caner Osmanpaşa ve Mert Hakan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin tek golü Kruse'den geldi.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 22:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





