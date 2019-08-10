10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Gustavo derken...
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geriden bırakan ve yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe'de stoper, orta saha ve forvet transferleri için çalışmalar hummalı bir biçimde devam ediyor. Stoper bölgesi için Mathias Zanka ile anlaşan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi. Bu bölge için Marsilya forması giyen Luiz Gustavo'yu düşünen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 10.08.2019 17:04
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