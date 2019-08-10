10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Gustavo derken...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geriden bırakan ve yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe'de stoper, orta saha ve forvet transferleri için çalışmalar hummalı bir biçimde devam ediyor. Stoper bölgesi için Mathias Zanka ile anlaşan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi. Bu bölge için Marsilya forması giyen Luiz Gustavo'yu düşünen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 17:04
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Gustavo derken...

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Gustavo derken...

Son olarak Zanka'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir stoper ve orta saha transferi daha yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Gustavo derken...

Stoper transferinde eski yıldız Kjaer'in adı geçerken, Fenerbahçe bu bölge için beklemeye geçti.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Gustavo derken...

Akşam'ın haberine göre Kanarya'da ilk hedef orta saha transferi...

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Gustavo derken...

Fenerbahçe, 6 numara sorununu çözmek için girişimleri hızlandırdı.

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