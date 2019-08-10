10 Ağustos 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe taraftarından Sivasspor maçı sonrası isyan!
Sivasspor ile Fenerbahçe Cumhuriyet Kupası'nda karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu mağlubiyetten sonra yönetime adeta ateş püskürdü. İşte sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkileri...
Giriş Tarihi: 10.08.2019 22:25
- 1
- 54
- 2
- 54
- 3
- 54
- 4
- 54
- 5
- 54
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"