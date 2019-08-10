10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarından Sivasspor maçı sonrası isyan!

Sivasspor ile Fenerbahçe Cumhuriyet Kupası'nda karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu mağlubiyetten sonra yönetime adeta ateş püskürdü. İşte sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkileri...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 22:25
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Fenerbahçe taraftarından Sivasspor maçı sonrası isyan!
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Fenerbahçe taraftarından Sivasspor maçı sonrası isyan!
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Fenerbahçe taraftarından Sivasspor maçı sonrası isyan!
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Fenerbahçe taraftarından Sivasspor maçı sonrası isyan!
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Fenerbahçe taraftarından Sivasspor maçı sonrası isyan!
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