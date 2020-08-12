Mert Hakan Yandaş'ın menajeri açıkladı! Hangi ülkelerden teklif aldı?

Mert Hakan'ın Emre Belözoğlu'na karşı bir hayranlığı ve sevgisi var. Fenerbahçe'de de 5 numaranın özel bir yeri var Emre Belözoğlu için. Transferde Emre'nin rolü ne kadar oldu? Mert Hakan yakın gelecekte idolü gibi gördüğü Emre Belözoğlu'nun '5' numaralı formasını giymek ister mi?

Emre tabii ki kariyer olarak Türkiye'de tek oyuncu. Mert Hakan Yandaş ya da şu anki jenerasyon için herkesi idol olarak gördüğü büyük futbolculuğunun yanında örnek bir karakter. 5 numara konusuna gelince tabii ki büyük onur olur. Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış büyük bir isim. Mert Hakan için de başladığımız serüvende hep 8 numara nasip oldu. Bir nevi bizim için güzel bir anlamı bu numaranın.