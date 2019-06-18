Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç yanıtı!

Süper Lig'de transfer harekatı devam ediyor. Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen kulüpler eksik bölgeleri için temaslarını sürdürüyor. Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performans ile transferin gözde ismi olan Vedat Muriç için de her gün gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Muriç için Rizepor başkanı Hasan Kartal Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 20:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





