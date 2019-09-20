20 Eylül 2019, Cuma

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Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı yankıları devam ederken sarı-lacivertli takım Kadıköy'de Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sakatlardan gelen haber teknik direktör Ersun Yanal'ı sevindirirken deneyimli hoca, Cumartesi günü sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Giriş Tarihi: 20.09.2019 02:19 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 09:20
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Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Ligin 5. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Sarı-lacivertliler, dün teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyda devam etti.

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Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Çalışma 3 takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

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Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

ALTAY'A TERAPİ

Alanya maçının ardından eleştirilen isimlerden olan kaleci Altay'a tam destek...

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Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Antrenörlük görevine getirilen Volkan Demirel, idmanlarda genç file bekçisiyle yakından ilgileniyor, yapması gerekenleri anlatıyor.

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