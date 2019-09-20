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Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı yankıları devam ederken sarı-lacivertli takım Kadıköy'de Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sakatlardan gelen haber teknik direktör Ersun Yanal'ı sevindirirken deneyimli hoca, Cumartesi günü sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i
Giriş Tarihi: 20.09.2019 02:19 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 09:20
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