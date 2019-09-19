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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid ve Juventus, Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Süper Lig'n 4. haftasında oynanan Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle itiraz edilen pozisyonun benzeri, Atletico Madrid - Juventus maçında da yaşandı. İşte o anlar ve hakemin kararı...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 16:30
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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı

Atletico Madrid ile Juventus'u Wanda Metropolitano'da karşı karşıya getiren maçın 38. dakikasında yaşanan pozisyon akıllara Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında 3-1 kaybettiği "kural hatası" tartışmasını getirdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı

İlk yarısı golsüz biten maçta Juventus, ikinci yarının henüz başında Cuadrado ile 1-0 öne geçti.

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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Matuidi farkı 2'ye çıkardı. Herkes İtalyan ekibinin maçı bundan sonra rahat götüreceğini düşünüyordu ama...

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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı

Ama öyle olmadı... Önce 70. dakikada Savic ile Atletico Madrid farkı 1'e indirdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı

Maçın son anlarında ise sahneye Herrera çıktı ve Madrid ekibine 1 puanı getirdi.

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