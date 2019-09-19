Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid ve Juventus, Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Süper Lig'n 4. haftasında oynanan Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle itiraz edilen pozisyonun benzeri, Atletico Madrid - Juventus maçında da yaşandı. İşte o anlar ve hakemin kararı...