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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid ve Juventus, Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Süper Lig'n 4. haftasında oynanan Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle itiraz edilen pozisyonun benzeri, Atletico Madrid - Juventus maçında da yaşandı. İşte o anlar ve hakemin kararı...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 16:30
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