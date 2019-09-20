Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusu ne zaman sonuçlanacak?

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştur. Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

