20 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusu ne zaman sonuçlanacak?
Fenerbahçe ile Alanyaspor çok konuşulan bir maç oynadı. TFF'ye itirazını dün 'görüntüler eşliğinde' yapan sarı-lacivertli yönetim, Alanya maçının 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanmasını talep etmişti. Peki Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru ne zaman sonuçlanacak? İşte yaşanacak süreç...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 06:38
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