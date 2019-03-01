01 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Fenerbahçe Original Series'in ilk bölümünü 'Obrigado Alex (Teşekkürler Alex)' başlığıyla yayınladı.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 21:29
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İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Fenerbahçe Kulübü, taraftarların merakla beklediği belgesel serisinin ilk bölümünü yayınladı.

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İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan 'Obrigado Alex' belgeseli, Fenerbahçe YouTube hesabından ilk bölümüyle yayınlandı.

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İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

8 dakikalık belgesel, Alex'in 7 yıl sonra Kadıköy'e gelmesini anlatıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Belgeselde, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçı öncesi Samandıra ve Kadıköy'e gelen Alex'in duygu dolu konuşması da yer aldı.

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İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004 yılından itibaren yaşadıklarını anlatan Alex, zaman zaman Türkçe de konuştu.

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