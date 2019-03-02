02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaraylı yıldız sezon sonunda...

Sezon sonu için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta süre almakta zorlanan isimlere gözünü dikti.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 00:59 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 07:53
  • 1
  • 10
Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaraylı yıldız sezon sonunda...

Fenerbahçe devre arasında Galatsaray'dan Serdar Aziz, Beşiktaş'tan da Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmıştı.

  • 2
  • 10
Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaraylı yıldız sezon sonunda...

Hatta başkan Ali Koç, Serdar transferi için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e teşekkür edip "Elinizde böyle başka oyuncular varsa onları da isteriz" demişti.

  • 3
  • 10
Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaraylı yıldız sezon sonunda...

Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakiplerden ilgilenmeye başladığı isimler de ortaya çıkmaya başladı.

  • 4
  • 10
Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaraylı yıldız sezon sonunda...

Pek çok oyuncunun sözleşmesi sezon sonu biteceği için 10'a yakın transfer yapmak zorunda olan Fenerbahçe, rakiplerde kadroya giremeyenlere yoğunlaştı.

  • 5
  • 10
Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaraylı yıldız sezon sonunda...

İlk adayın ise Sinan Gümüş olduğu bilgisine ulaşıldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör