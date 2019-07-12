12 Temmuz 2019, Cuma

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Sevilla'dan flaş Kjaer açıklaması! Fenerbahçe...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. Roma forması giyen Alensandar Kolarov ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen eski yıldızı Simon Kjaer için de girişimlerini hızlandırmıştı. İspanyol ekibinin sportif direktör Monchi, Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Danimarkalı futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 22:28
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Sevilla'dan flaş Kjaer açıklaması! Fenerbahçe...

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de transfer bombaları ardı ardına patlatmaya devam ediyor.

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Sevilla'dan flaş Kjaer açıklaması! Fenerbahçe...

Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Konoplyanka, Kolarov ve Fejsa transferleri içinde girişimlerine devam ediyor.

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Sevilla'dan flaş Kjaer açıklaması! Fenerbahçe...

Stoper mevki için de oyuncu arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, gözünü eski yıldızı Simon Kjaer'e çevirmişti.

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Sevilla'dan flaş Kjaer açıklaması! Fenerbahçe...

Sevilla'da forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer için kulübünden bir açıklama geldi.

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Sevilla'dan flaş Kjaer açıklaması! Fenerbahçe...

Son olarak Fernando'yu kadrosuna katan ve bu sezon 8 transfere imza atan Sevilla'da sportif direktör Monchi, takımdaki geleceği merak konusu olan Simon Kjaer hakkında konuştu.

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