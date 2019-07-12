Sevilla'dan flaş Kjaer açıklaması! Fenerbahçe...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. Roma forması giyen Alensandar Kolarov ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen eski yıldızı Simon Kjaer için de girişimlerini hızlandırmıştı. İspanyol ekibinin sportif direktör Monchi, Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Danimarkalı futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.