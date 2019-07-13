13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe 5 transferi daha açıklıyor!
Gelecek sezon için çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Müthiş bir transfer operasyonu yürüten ve şampiyonluk kadrosu kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Bombaları üst üste patlayan Kanarya, teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesindeki 5 ismi 10 gün içerisinde bitirip gövde gösterisi yapmayı planlıyor. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 13.07.2019 00:58 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 07:51
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