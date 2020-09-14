Sergen Yalçın'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Kulübüyle temasa geçildi

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Kadrosuna yapacağı birkaç takviyeyle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da kadroda görmek istediği yıldız ismi takıma kazandırmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 09:53 ABONE OL