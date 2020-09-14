14 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Sergen Yalçın'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Kulübüyle temasa geçildi

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Kadrosuna yapacağı birkaç takviyeyle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da kadroda görmek istediği yıldız ismi takıma kazandırmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 09:53
ABONE OL
  • 1
  • 13
Sergen Yalçın'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Kulübüyle temasa geçildi

Süper Lig'de 2020/2021 sezonuna Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Sergen Yalçın'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Kulübüyle temasa geçildi

Sarı-lacivertliler, hayal kırıklığıyla tamamlanan sezonun ardından birçok yıldız isimle sözleşme imzalamıştı.

  • 3
  • 13
Sergen Yalçın'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Kulübüyle temasa geçildi

Takviye çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe'nin gündeminde ise forvet transferi var...

  • 4
  • 13
Sergen Yalçın'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Kulübüyle temasa geçildi

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız golcüyü takıma kazandırmak için düğmeye bastı.

  • 5
  • 13
Sergen Yalçın'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Kulübüyle temasa geçildi

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe; Porto forması giyen Ze Luis'i transfer etmek için harekete geçti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör