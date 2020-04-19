Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma

ÜÇ YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Alanyaspor'dan Sergen Yalçın'ın öğrencisi olan ve siyah-beyazlıların da talip olduğu N'Sakala, kariyerinde daha önce Troyes ve Anderlecht formalarını da giydi. Fenerbahçe'nin tecrübeli sol bek ile üç yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.