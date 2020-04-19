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Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma

Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladığı ve imzaların sezon sonunda atılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 14:29
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Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma

Fenerbahçe, bir yandan koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin akıbetini beklerken diğer yandan yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor.

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Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma

Hoca konusunda henüz somut bir adım atmayan sarı-lacivertli kulübün, transferde ilk adımı attığı ve Alanyaspor forması giyen sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma

Üç sezondur Türkiye'de bulunan ve Alanyaspor'da sergilediği istikrarlı grafikle beğeni toplayan 29 yaşındaki Kongolu oyuncu için menajeriyle yapılan görüşme olumlu bitti.

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Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma

ÜÇ YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Alanyaspor'dan Sergen Yalçın'ın öğrencisi olan ve siyah-beyazlıların da talip olduğu N'Sakala, kariyerinde daha önce Troyes ve Anderlecht formalarını da giydi. Fenerbahçe'nin tecrübeli sol bek ile üç yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.

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Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma

Üç yıldır yaşadığı Türkiye'ye aşık olan ve futbol hayatını ülkemizde sürdürmek isteyen Fabrice N'Sakala'nın sarı-lacivertli kulüpte forma giyecek olmaktan da büyük heyecan duyacağı kaydedildi.

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