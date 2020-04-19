19 Nisan 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma
Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladığı ve imzaların sezon sonunda atılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...